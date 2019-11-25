محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: يصل الممثل الأمريكي وليام جورج المعروف باسم بيلي زين، إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين، لحضور فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وعلم "الخليج 365" أن المهرجان سيحتفي ببيلي زين بشكل خاص خلال حضوره واحدة من عروض الجالا. بيلي زين منتج وممثل أمريكي، من أشهر أدواره "كال هوكلي" في فيلم "تيتانيك". جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت فعاليات دورته الحالية في 20 نوفمبر، ومن المقرر توزيع جوائز مسابقاته في حفل ختام يُقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 29 نوفمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص| ممثل عالمي يصل القاهرة اليوم لحضور فعاليات "القاهرة السينمائ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.