نادر عماد حمدي لمصراوي: "ماورثتش عن أبويا غير اسمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال نادر عماد حمدي، إن والده الفنان الكبير عماد حمدي، انفصل عن والدته وهو في الرابعة من عمره، وتزوج بعدها من الفنانة شادية، التي كانت تصغره بـ 21 عاما.

وأكد "حمدي" في تصريح خاص لمصراوي، إن والدته هي الفنانة فتحية شريف، وهي بطلة فرقة نجيب الريحاني، واشتهرت بتقديم المونولوجات مع الفنانة ثريا حلمي، وتزوجت والدي وهو ما يزال موظف بسيط، وكانت هي نجمة الفرقة.

وتابع: "بعد انفصال والدي عن والدتي، تزوج النجمة شادية، التي كنت أناديها ماما شادية، وهي أحن من أي أم، وكانت سيدة فاضلة، تعاملني بحنان بالغ، وحينما انفصلا انقطعت علاقتي بها".

وأوضح أن والده تزوج الفنانة نادية الجندي، وهي في بداية مشوارها الفني، ووقف بجوارها واستمر زواجهما 12 عاما، وأنجب منها أخي "هشام"، وانفصلت عنه وهو لا يملك شيء.

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وأضاف: "والدي ماكنش يعرف عني حاجة، أمي هي كانت بالنسبة لي أب وأم، هي اتوفت قبل أبويا بـ 9 شهور، لكن هو رغم انفصاله عنها كان بيجي يقيم معانا، وكان له أوضة، ولما كان يدخل وهو مكتئب أو عنده مشكلة، كانت تقولي أوعى تعاتبه أو تزعله، اعذره معلش كل واحد عنده ظروفه".

وأشار إلى أن الفنانة نادية الجندي، انفصلت عن والده بعد أن كتب لها كل ما يملك "بيع وشرا"، ولهذا لم يرث عن والده سوى "اسمه" فقط.

واختتم حديثه قائلا: "رغم إني خريج معهد السينما، إلا إن أبويا موقفش جنبي أو ساعدني، ورغم كدة كنت بحبه لأنه كان شخص طيب وحنين".

وتمر اليوم ذكرى ميلاد النجم عماد حمدي، الذي يعتبر من أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية، وله عدد من الأعمال الخالدة منها "بين الأطلال"، "ارحم حبي"، "المنزل رقم 13"، وغيرها.