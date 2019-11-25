ابني خجول وزوجته مدلعاه.. سمية الألفي تتحدث عن الفيشاوي وندى الكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حلت الفنانة سمية الألفي، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار"، وخلال الحلقة تحدثت سمية عن علاقتها بالراحل فاروق الفيشاوي، وعن نجلها أحمد الفيشاوي.

قالت "الألفي"، إن الفيشاوي الصغير ورث شقاوة والده ولكنه خجول للغاية، وليس كما يبدو عليه "مقطع السمكة وديلها".

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وأضافت: " الحقيقة هو بقاله سنة ونص متجوز ست فاضلة وبنوتة جميلة ومستقر ومش بيعمل أي شقاوة وهي كمان محترمة وحلوة أوي وبتحبه ومدلعاه آخر دلع، فهو عايز إيه أكتر من كدة، ولا أنا هعوز إيه أكتر من كدا؟.

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.