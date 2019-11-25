القاهرة السينمائي.. إلغاء ندوة "نجمة الصبح" لعدم حضور مخرجه جود سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41 عن إلغاء ندوة الفيلم السوري "نجمة الصبح"، المعروض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وكشف المهرجان عن تعذر حضور جود إلى مصر، الأمر الذي نتج عنه إلغاء الندوة، والاكتفاء بعرض كلمة سجلها وأرسلها جود على حضور قاعة المسرج الصغير في دار الأوبرا، سيتم عرضها قبل بدء الفيلم.

ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.