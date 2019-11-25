تراند اليوم : شاهد.. وصلة رقص مثيرة لـ"الشيخة طراكس" بملابس شفافة...



أحدثت "الشيخة الطراكس" المغربية، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعين بعد ظهورها في فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وهي تؤدي رقصة بملابس مثيرة، على نغمات وموسيقى مناطقنا الصحراوية، المعروفة بالموسيقى الحسانية.

وهاجم متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي "الشيخة" بسبب ملابسها الشفافة التي تظهر ملابسها الداخلية، موجهين لها انتقادات حادة وشتائم نابية.

يذكر أن الشيخة "طراكس" أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها المثيرة التي أكدت فيها أنها تقوم بقراءة مجموعة من الآيات القرآنية قبل المباشرة في الرقص، الامر الذي أغضب الجميع وجعلها محط سخرية.

وتعتذر "الشبكة العربية" عن نشر الفيديو.