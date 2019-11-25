تراند اليوم : زوج إعلامية مصرية شهيرة يتغزل فيها على الهواء ثم يطلقها...

بعد أن لفت الانتباه لهما، خلال مداخلة هاتفية له على الهواء مباشرة عبر برنامج زوجته الإعلامية المصرية سالي فؤاد، أعلنت الإعلامية طلاقها رسميا من زوجها، لكنها صدمت الجميع بالكشف عن سبب الطلاق الذي لم يتوقعه أحد.

وأعلنت عبر حسابها على "إنستجرام"، طلاقها من زوجها، مشيرة إلى أنها تعلن خبر ليس بالجيد مطالبة الجميع بالدعاء لها أن تمر هذه الفترة على خير.

وكشفت الإعلامية المصرية، عن سبب انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن السبب يرجع إلى الحسد، حيث قالت سالي إنها هنأت زوجها في فيديو بعيد ميلاده ومن بعدها حدثت عدة مشاكل بينهما بعد ‏وصول عدد مشاهدات الفيديو لأرقام فاقت المليون.

وأضافت أنه بعد هذه الواقعة بعام تقريباً اتصل بها زوجها على الهواء يهنئها بعيد ميلادها، حيث قال لها: «ربنا يخليكي لينا الناس ‏بتحسدني عليكي وربنا يخليكي للولاد».

فيما ردت سالي عليه قائلة :« ربنا يخليك ليا أنت سندي في حياتي».‏

وأكدت أنها لم تربط هذه المشاكل بالحسد في البداية، إلا ‏أنها تأكدت في النهاية أن ما حدث بسبب ذلك، لأن الناس لا تتشابه في امتلاك نفوس طيبة، لذلك فقد طلبت من ‏المشاهدين عدم الإفراط في تناول تفاصيل حياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الحسد هو سبب انهيار علاقتها مع زوجها، ‏بعد مكالمته لها. ‏