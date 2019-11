حفل جوائز الموسيقى الأمريكية...تايلور سويفت الرابحة الأكبر وهذه قائمة الفائزين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - أُقيم مساء أمس الأحد 24 نوفمبر 2019 حفل توزيع جوائز الموسيقي الأميركية American Music Awards لعام 2019 في مدينة لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من نجوم الصف الأول في هوليوود.

وكان اللافت فوز النجمة الشهيرة تايلور سويفت بست جوائز في الحفل، لتتفوق بذلك على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق.

وكان من بين الجوائز أهم جائزة، وهي جائزة أفضل فنان في العام، إضافة أيضًا إلى على جائزة (فنان العقد) الفخرية، لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية، إلى 29 جائزة، وتتفوق على جاكسون الذي حصد 24 جائزة.



وإليكم قائمة مفصلة بجوائز حفل جوائز الموسيقي الأميركية:

الفائزون في حفل AMAs



Artist of the year : Taylor Swift

Artist of the decade : Taylor Swift

New artist of the year : Billie Eilish

Billie Eilish



Collaboration of the year: Shawn Mendes & Camila Cabello Senorita

Favourite alternative rock artist : Billie Eilish

Favourite pop/rock song : Halsey - Without Me

Favourite rap/hip-hop song : Lil Nas X and Billy Ray Cyrus -Old Town Road

Favourite pop/rock album : Taylor Swift -Lover

الفائزون في حفل AMAs



Favourite rap/hip-hop album : Post Malone - Hollywood's Bleeding

Favourite country song : Dan + Shay -Speechless

Favourite country album : Carrie Underwood - Cry Pretty

Favourite female artist (country) : Carrie Underwood

Favourite duo or group (country) :Dan + Shay

Favourite duo or group (pop/rock) : BTS

Tour of the year : BTS

Favourite music video : Taylor Swift - You Need to Calm Down

Favorited social artist : BTS

Favourite male artist (pop/rock) : Khalid

Favourite female artist (pop/rock) : Taylor Swift

Favourite male artist (country) : Kane Brown

Favourite artist (rap/Hip-Hop) : Cardi B

Favourite male artist (soul/R&B) : Bruno Mars

Favourite female artist (soul/R&B) : Beyonce

Favourite album (soul/R&B) :Khalid Free Spirit

Favourite song (soul/R&B) : Khalid -Talk

Favourite artist (adult contemporary) : Taylor Swift

Favourite artist (Latin) : J Balvin

Favourite soundtrack : Bohemian Rhapsody - Queen

