حفل جوائز الموسيقى الأمريكية...تايلور سويفت الرابحة الأكبر وهذه قائمة الفائزين

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - أُقيم مساء أمس الأحد 24 نوفمبر 2019 حفل توزيع جوائز الموسيقي الأميركية American Music Awards لعام 2019 في مدينة لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من نجوم الصف الأول في هوليوود.
وكان اللافت فوز النجمة الشهيرة تايلور سويفت بست جوائز في الحفل، لتتفوق بذلك على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق.
وكان من بين الجوائز أهم جائزة، وهي جائزة أفضل فنان في العام، إضافة أيضًا إلى على جائزة (فنان العقد) الفخرية، لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية، إلى 29 جائزة، وتتفوق على جاكسون الذي حصد 24 جائزة.
وإليكم قائمة مفصلة بجوائز حفل جوائز الموسيقي الأميركية:
Artist of the year : Taylor Swift
Artist of the decade : Taylor Swift
New artist of the year : Billie Eilish
Collaboration of the year: Shawn Mendes & Camila Cabello Senorita
Favourite alternative rock artist : Billie Eilish
Favourite pop/rock song : Halsey - Without Me
Favourite rap/hip-hop song : Lil Nas X and Billy Ray Cyrus -Old Town Road
Favourite pop/rock album : Taylor Swift -Lover
Favourite rap/hip-hop album : Post Malone - Hollywood's Bleeding
Favourite country song : Dan + Shay -Speechless
Favourite country album : Carrie Underwood - Cry Pretty
Favourite female artist (country) : Carrie Underwood
Favourite duo or group (country) :Dan + Shay
Favourite duo or group (pop/rock) : BTS
النجمات في إطلالات صادمة وأُخرى مُخيّبة للآمال في حفل AMAs 2019
Tour of the year : BTS
Favourite music video : Taylor Swift - You Need to Calm Down
Favorited social artist : BTS
Favourite male artist (pop/rock) : Khalid
Favourite female artist (pop/rock) : Taylor Swift
Favourite male artist (country) : Kane Brown
Favourite artist (rap/Hip-Hop) : Cardi B
Favourite male artist (soul/R&B) : Bruno Mars
Favourite female artist (soul/R&B) : Beyonce
Favourite album (soul/R&B) :Khalid Free Spirit
Favourite song (soul/R&B) : Khalid -Talk
Favourite artist (adult contemporary) : Taylor Swift
Favourite artist (Latin) : J Balvin
Favourite soundtrack : Bohemian Rhapsody - Queen
الفائزون في حفل جوائز MTV VMA 2019
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كانت هذه تفاصيل خبر حفل جوائز الموسيقى الأمريكية...تايلور سويفت الرابحة الأكبر وهذه قائمة الفائزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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