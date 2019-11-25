اليوم: العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري باركور

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - ينظم مهرجان القاهرة في الواحدة والنصف من ظهر اليوم الإثنين، العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري "باركور"، من إخراج فاطمة الزهراء زعموم، الذي يشارك رسميا بمسابقة آفاق السينما العربية، ويعرض بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.
تدور أحداث الفيلم في نصف يوم فقط بقرية بعيدة عن المدينة عندما يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة في المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.
ويناقش الفيلم واقع مجتمعاتنا العربية والأفكار والعادات والتقاليد، والأحكام المسبقة وكذا التهميش المتعمد للمرأة، وكذا المخدرات وظاهرة التفكك الأسري وموضوع أزمة السكن بطابع جديد ومختلف عن الطرق الكلاسيكية.
فيلم باركور للمخرجة فاطمة الزهراء زعموم ، ويشارك في بطولته عديلة بنديمراد، عبد الرحيم بعرور، لبنى بوشلوخ، محمد بونوغاز، نجية لعراف ، هدى هاشمي، نزيم حلاجة، محمد لاترام، عبد الرحيم بروان، محمد بريك شاوش، ربيعة سلطاني و الطفلة لالي.
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