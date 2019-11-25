النجمة الكورية "جو هارا" تنهي حياتها بعد صديقتها سولي.. فهل التنمر هو السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - أكدت الشرطة الكورية، أنّ الفنانة الكورية الجنوبية جو هارا عُثر عليها ميتة في منزلها في مدينة سول. وهي تبلغ من العمر 28 عامًا .

جو التي تنتمي إلى مجموعة K-Pop Kara منذ عام 2008، وصديقة سولي النجمة الكورية التي انتحرت الشهر الفائت، كانت قد شاركت متابعيها بآخر منشور لها على "انستقرام" يوم السبت، وكان صورة لنفسها في السرير تحمل عنوان "ليلة سعيدة".

جو هارا

وكانت الشرطة الكورية قد قامت بنقل جو إلى المستشفى في شهر مايو، بعد محاولة انتحار مزعومة. وقد اعتذرت وقتها من معجبيها بعد نقلها إلى المستشفى، إثر محاولة انتحارية مشتبه بها ، قائلة إنها كانت "في معاناة بشأن عدد من القضايا".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن إدارة الشرطة الكورية يوم أمس، أنه تم العثور على جو ميتة حوالى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد في منزلها.

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شريط فيديو غير قانوني لـ جو

جو هارا

ألبوم جو الذي حمل عنوانGoo first solo EPوالذي تم إصداره في عام 2015 ، صعد إلى المرتبة الرابعة في المخططات الموسيقية الكورية. وقد وقّعت مع وكالة لإدارة المواهب في اليابان في وقت سابق من هذا العام، وأصدرت أغنية اسمها Midnight Queenلاقت نجاحًا منقطع النظير.

على مدار العام الماضي ، طغت على حياتها المهنية الكثير من الأحداث ، وفي سبتمبر 2018 ، رفعت جو دعوى قضائية ضد صديقها السابق، بعد أن هدد بإلحاق ضرر بحياتها المهنية، من خلال الكشف عن شريط فيديو غير قانوني لها.

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نصب تذكاري لـ جو أمام المستشفى

معجبو جو هارا يبكونها

كما تجمّع عدد من المعجبين حدادًا على جو في نصب تذكاري موقت أمام المستشفى، حيث تم نقلها في منطقة جانغ نام في سول.

إذًا، لازالت التحقيقات قائمة لغاية الآن، وعلى الأرجح أنها انتحرت بنفسها، إلا أنّ السبب الحقيقي لم تعلنه الشرطة لغاية الآن..فهل قررت جو إنهاء حياتها كصديقتها سولي، أم فضلت الموت على انتشار فيديو جنسي لها، كان قد هددها صديقها به؟

عريضة وقّعها أكثر من 20 ألف شخص في جنوب كوريا بعد وفاة جو، لتقديمها إلى الشرطة في جنوب البلاد، وفيها دعوة لفرض عقوبات أشد على جرائم الإنترنت والتعليقات المسيئة الذي تحصل عبر هذه الشبكة.

وقالت العريضة: "منذ وقت ليس ببعيد فقدنا أحدهم من خلال تعليقات الكراهية، وهذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى". "يرجى حماية الناس من تعليقات الكراهية والانتقادات التي تنتشر مثل الفيروس."

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جو هارا تتحدث عن الإكتئاب

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الراحلة جو كانت قد تحدثت في وقت سابق من هذا العام، عن التعليقات المسيئة والاكتئاب وحياتها الصعبة كمشاهير.

وقالت جو: "يجب أن نتوخى الحذر في كل خطوة نتخذها في حياتنا، ونعاني ألمًا لا يمكننا مشاركته حتى مع أصدقائنا وعائلتنا" ، مضيفةً أنه يمكن لأيّ شخص أن يصارع مع الاكتئاب. وتابعت، "لديك جميعًا حرية التعبير ، لكن هل يمكنك الرجوع إلى نفسك قبل نشر تعليق على الكراهية؟"

تعليقات المعجبين بعد موت جو

سولي وجو

كتب أحد المعجبين على "انستقرام: "يبدو أنّ النجوم لها وجود لامع، لكنهم يعيشون مع ألم لا يفهمه أحد".

ومعجب آخر كتب: "كم من الضحايا بعد سولي وجو، يجب أن يكون هناك فهم أنّ تعليقات الكراهية تؤذي الآخرين؟".

ومن التعليقات أيضًا جاء هذا التعليق: "ربما لم تستطع سماع أصوات الحب والدعم، لأنّ أصوات الكراهية كانت عالية جدًّا. آلام قلبي."

يُذكر أخيرًا، أنّ كوريا الجنوبية لديها واحدة من أعلى معدلات الانتحار في العالم ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

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