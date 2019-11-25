بالفيديو: سمية الألفي تكشف لأول مرة عن خيانة الفيشاوي لها.. وأسرار علاقته بـ ليلى علوي

أزاحت الفنانة سمية الألفي، الستار عن الكثير من الأسرار عن تفاصيل علاقتها بالراحل فاروق الفيشاوي، أثناء استضافتها في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي.

وبكت سمية على الهواء وهي تقول: “مغامراته كانت كثيرة وسألته فيهم إيه أحسن مني بس ماردش لكنه زعل إني أشك في نفسي لأنه كتير شرحلي”.

وأضافت: “خيانته الجسدية لم أكن أعتبرها خيانة.. لذلك كنت أسامحه .. لو كنت يوم حسيت إنه خاني بمشاعره إنه حب غيري دي اللي كانت هتبقى ملهاش حل”.

وأردفت: “ممكن كنت أبقى عارفة إنه بيخوني وساكتة عشان بحبه وبحب ولادي وبحب بيتي .. أنا محافظة على فاروق مش عارفة أما يروح في حتة تانية هيحافظوا عليه ولا لا”.

ولفتت الفنانة إلى أنها كانت على علم بخيانته لها وأنه كانت تأتيها الكثير من المكالمات بشأن ذلك قائلة: “كانت بتيجي لي مكالمات وبيتقالي إنه بيخوني بس عمري ما فكرت أروح أشوف وأتأكد”.

وكشفت “الألفى” لأول مرة عن طبيعة العلاقة التي جمعت فاروق الفيشاوي بالفنانة ليلى علوي، واعترافه بحبه الشديد لها في أحد اللقاءات التلفزيونية، قائلة: “المشاعر ليس بيدنا، هما أحبا بعضهما ولم يتعمدا إيذائي بهذه المشاعر”.

وأكملت: “شاركت ليلى بطولة أحد الأفلام وجلسنا سويًا أثناء الراحة في الاستوديو، فقالت لي إنها أصبحت تعرفني جيدًا كما تعرف الفيشاوي، وسألتني كيف صمدت كل هذه الفترة معه وأنني أستحق تمثال في ميدان التحرير”.

واستطردت: “ليلى قالت لي إن الفيشاوي دمه خفيف ولكن التعامل معه صعب لأنه شقي ويحب النساء”، لافتة إلى تفاصيل لقائهما في عزاء الفنان الراحل، مؤكدة: “أخذت ليلى في حضني وقلت لها: حبيبنا راح”.