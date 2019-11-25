بلقيس والجسمي وأصيل يشعلون “موسم الرياض”

أحيا الفنانون حسين الجسمي وأصيل أبوبكر وبلقيس حفلة استثنائية في موسم الرياض مساء السبت بمركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات الموسم التي جذبت ما يزيد على 8 ملايين زائر حتى الآن. وشذت بلقيس بباقة من أجمل أغانيها أطربت جمهور الرياض، منها ألا يا أهل الرياض، وحقير الشوق، ومجنون، وهوى، ودقوا خبيتي، وشوف لي حل بجمالك، والتاج، ونسم علينا الهوى، وفوق هام السحب، فيما أكدت وفقًا لـ«عكاظ» أنها تفكر بإعادة وتوزيع أغانٍ قديمة لوالدها من بينها «بن كرمان».

واستهل أصيل وصلته بأغنية لأبيه الراحل أبوبكر سالم، غنى بعدها ماوحشتك، وتعبك راحة، زعلوه، وما ألومك، ويابلادي، وتدري، وهالسنين، وأعجبك، وغيرها من روائعه. فيما غنى الجسمي نخبة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ورد كلماتها، بينها: بحر الشوق، والصبح، وأبشرك، ورعاك الله، وجديلة، ومهم جداً، وشفت، وغيرها.