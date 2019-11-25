شاهد.. صورًا جديدة لرانيا منصور من مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها بصور جديدة التقطت لها من العرض الخاص للفيلم الفلسطينى "بين الجنة والارض"، الذي يُعرض فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ41.



يشار إلي أن فيلم "بين الجنة والأرض"، للمخرجة نجوي نجار، عُرض مساء يوم السبت الماضي بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو العرض العالمي الأول

له.يذكر أن اخر أعمال رانيا منصور، كانت حكاية "بدلة جديدة"، التي عرضت ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، وشاركه البطولة الفنان شريف سلامة، وشقيقتها نورهان منصور، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.