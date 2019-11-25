فيديو.. محمد رمضان يحصد جائزة المُغني الأكثر جماهيرية بأفريقيا

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بعد حصوله على جائزة "المُغني الأكثر جماهيرية" في أفريقيا، من مؤسسة الموسيقى الأفريقية "afrima"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر رمضان مقطع فيديو وهو يقف على خشبة المسرح ويرقص علي موسيقي أغانيه، وعلق قائلًا: "الحمد لله رب العالمين.. مبرووك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هي فيديو كليب السلطان، الذي حقق انتشارًا واسعًا كباقي أعماله الغنائية، وقد تم تصوير الكليب في أحد قصور مدينة مراكش بالمغرب، من إخراج حسام الحسيني.
شاهد لحظة تسلم محمد رمضان للجائزة من هنا...
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