بالصور.. ندوة فيلم من أجل القضية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

أقيم مساء أمس، الأحد، فيلم "من أجل القضية" على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 برئاسة محمد حفظي، والمقام في الفترة من 20 وحتي 29من نوفمبر الجاري، وذلك بالمسرح الصغير بالأوبرا، وأعقبه ندوة عن الفيلم، حضر بها صناعه، ودارت حلقة نقاشية عن الفيلم وأهم
يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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