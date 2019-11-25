فرقة الحضرة تحيي حفلًا غنائيًا بالساقية.. ديسمبر المُقبل

يستعد فريق الحضرة لإمتاع جمهوره ومحبيه من خلال أمسية عامرة بالإبتهالات والقصائد الدينية، بساقية الصاوي على خشبة مسرح قاعة النهر، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر المُقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يشدو فريق "الحضره" بأصواتهم العذبة أجمل الابتهالات والقصائد الدينيه التي تنشر السكينة في الأجواء منها "الى النبي، الله، يا صاحب القبه الخضرا، يا كرام جودو، مديح طه، وغيرها".

جدير بالذكر أن "الحضرة" هي فرقه مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، يقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والإبتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون في ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ السادة الصوفية في حب الله ومدح الرسول (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم).