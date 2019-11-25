تعرف علي تفاصيل حفل محمد حماقي بكايرو فيستيفال

يلتقي الفنان محمد حماقي بجمهوره، من خلال حفل غنائي كبير يحييه بمول كايرو فيستيفال سيتي يوم الخميس المُقبل الموافق 28 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين

ثلاث فئات مختلفة، وهي كالتالي "350، 550، 750" جنيهًا.



ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تشعل جمهوره

بالحماس، منها "يا ستار، ما بلاش، وافتكرت، أحلي حاجة فيكي، دنيتي اتغيرت، قدام الناس، وغيرها".



جدير بالذكر أن محمد حماقي يشارك حاليًا ببرنامج المواهب الشهير "ذا فويس"، ضمن لجنة التحكيم إلي جانب كل من المطربة أحلام، راغب علامة، سميرة سعيد.

