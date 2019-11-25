الليلة.. مهرجان القاهرة يعرض "نوع خاص من الهدوء" بالمسابقة الدولية

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة، فيلم "نوع خاص من الهدوء" للمخرج ميكال هوجينور المشارك بالمسابقة الدولية، وذلك في المسرح الكبير، بدارالأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.
تدور أحداث الفيلم حول فتاة تشيكية تعمل فيالخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها. لاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها.
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