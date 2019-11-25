الليلة.. عرض الفيلم الإسباني "وظيفة وفيلم" بمسابقة أسبوع النقاد

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الإسباني "وظيفة وفيلم " للمخرج خافيير مارتينيز سولير المشارك بمسابقة أسبوع النقاد، وذلك في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، فيتمام الساعة السابعة مساءً .
تدور أحداث الفيلم في مستودع مهجور، لا يبقى على قيد الحياة، كدليل على الوجود، سوىحارس أمن قيل له أن يؤدي وظيفته. هذا المستودع كان موقعا لتصوير فيلم، وفيه كاميرا ونظرة مشاهد. يجد الحارس والكاميرا بعضهما البعض، وتبدأ علاقة فريدة تمنح الحارس فرصة صناعة عمل فني، وتوفر للكاميرا من تصوّره.
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