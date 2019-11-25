نجوى النجار : تعرضت للكثير من الصعوبات أثناء تصوير فيلم بين الجنة والأرض

إذا أراد زوجين في المجتمع المصري الإنفصال فكلمة " أنتي طالق " تكفي، لكن الأمر ليس بمثل هذه السهولة في المجتمع الفلسطيني. على الرغم من إن رغبة البطلين في الإنفصال هي القضية الأساسية لفيلم " بين الجنة والأرض " إلا أن الرحلة التي قاما بها من أجل الحصول على الطلاق كشفت لنا خبايا أخرى أكثر حساسية من قضية الطلاق نفسها، فكان لابد لنا من حوار مع نجوى النجار مخرجة الفيلم لتكشف لنا فيه الصعوبات التي تعرضت لها والقضايا التي أرادت كشفها للجمهور.





أثار عنوان الفيلم الكثير من التأويلات فماذا قصدتِ من العنوان ؟

هناك الكثير من التأويلات التي يحملها الأسم وهو أمر محبب لي فأنا أرغب في أن يحمل الأسم الكثير من المعاني المختلفة، فنحن نعيش بين الجنة والأرض

والحياة التي نعيشها والمنطقة التي نعيش فيها هي بين الجنة والأرض، كما قال لي سابقًا أحد الجمهور أنه فهم الأسم بشكل صوفي فكل شخص يمكن أن يفهم الأسم بشكل مختلف وهو ما يسعدني كثيرًا





ما هي الرسالة التي أردتِ توجيهها للجمهور من خلال فيلم " بين الجنة والأرض " ؟

ليس هناك رسالة معينة نرغب في توجيهها ولكن نستعرض الواقع الفلسطيني ونترك للجمهور حرية استخراج الرسائل، فأستعرضنا عدة قصص من الحكايات اليومية التي قد يعيشها الشعب الفلسطيني وأهم ما أردناه أن يصل الواقع اليومي الذي يعيشه الشعب للجمهور العربي

ما هي الصعوبات التي واجهتوها أثناء التصوير ؟

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أكثر الصعوبات التي تعرضنا لها هي كوننا نحيا تحت أحتلال والتصوير تم في منطقتين بفلسطين بالضفة الغربية وفلسطين التاريخية فكان هناك الكثير من التصريحات التي يجب الحصول عليها قبل التصوير وهو بالطبع أمر مرهق ولكن يمكننا تلخيص الصعوبات في جملة واحدة وهي أننا نحيا تحت أحتلال.





حدثيني عن تعاونك مع زوجك كمنتج للفيلم ؟

زوجي مهندس ومنتج وعلى الرغم من كونه زوجي إلا أنة فصل تمامًا كوننا أزواج عن علاقتنا كمخرجة ومنتج للعمل، أستمتعت بالعمل معه فهو يهتم كثيرًا بمضمون الفيلم وفنياته وما يحمله الفيلم من قضية .

تعرض الفيلم لبعض الإنتقادات عن وجود شخصيات ثانوية فرد لها مساحة كبيرة مثل الزوجين الفرنساويين، فما ردك على تلك الإنتقادات ؟

أردت إن يكون هناك متنفس ومساحة حتى وإن كانت بسيطة من الكوميدية والتى عبرت عنها من خلال هذان الشخصان، كما إن الفيلم حمل العديد من الشخصيات الثانوية فبخلاف الشخصيتان الرئيسيتان باقي الشخصيات ثانوية لنعبر من خلالهم عن قضايا أخرى مثل السوريين المقيمين بالجولان المحتل وغيرهم من القضايا