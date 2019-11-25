الليلة.. محمد الشرنوبى ضيف برنامج عيشها بإنرجى

يحل المطرب محمد الشرنوبي، ضيفاً على محطة راديو NRJ 92.1 ، في تمام الساعة الخامسه مساءً على الهواء مع المذيعة سارة المنذر والمذيع

وائل منصور.

ومن المقرر أن يتحدث "الشرنوبي" خلال الحلقة عن نجاح حفل مهرجان الموسيقى العربية، ونجاح دوره

فى فيلم "الممر"، ويتحدث عن كواليس مسلسل ماتيجى يا مليجى "نصيبى وقسمتك 3" ودور حسن وحسين المليجى، كما يكشف أيضًا عن دوره فى فيلم بنات ثانوى الذى يقوم بتصويره حاليًا.