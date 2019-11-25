تراند اليوم : تواجد منة فضالي وحنان شوقي في ندوة “منتدى محيي الدين”

ينظم حزب التجمع الندوة السادسة لمنتدى خالد محيي الدين، عن أسباب تراجع الدراما التليفزيونية المصرية، وكيف تعود مصر إلى عصر الريادة الفنية وتستعيد قوتها الناعمة مرة أخرى، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء 27 نوڤمبر 2019 بحزب التجمع.

ويتحدث الكاتب والمنتج الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، والفنانتين حنان شوقي ومنة فضالي، في الندوة، ويديرها الكاتب الصحفي خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والكتاب والفنانين والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي.