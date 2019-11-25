تراند اليوم : كشف سيناريو فيلم “احكيلي” المعروض في مهرجان القاهرة

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، في السادسة والنصف مساءً، عرض “جالا” للفيلم الوثائقي المصري “احكيلي” إخراج ماريان خوري، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو الفيلم الوحيد الذي يمثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.

تتطرق ماريان في فيلمها، الذي تبلغ مدته 95 دقيقة، إلى موضوعات عن الأمومة والهوية والأصل من خلال محادثات تجريها مع ابنتها سارة، حيث تستكشفان معا مسار 4 أجيال من نساء أسرتهن، ويتضمن الفيلم صورا من أرشيف العائلة ومقتطفات من أفلام السيرة الذاتية للمخرج الراحل يوسف شاهين، تكمل هذه الصورة العائلية.

كان محمد حفظي، قد وصف مشاركة هذا الفيلم في المهرجان، بقوله: “ربما تكون واقعة لم تحدث من قبل”، متابعًا: “هذا القرار يعكس إعجاب المهرجان بالفيلم، كما يعكس الاهتمام أيضا بالسينما الوثائقية التي لم يكن لديها تمثيلا كافيا علي مدار السنوات الماضية، أنا لا أتذكر آخر مرة شارك فيلم وثائقي مصري في المسابقة الدولية للمهرجان”.

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وقالت المخرجة ماريان خوري، في بيانٍ سابق لها، إن عرض فيلمها لجمهور “القاهرة” هو أكبر جائزة يمكن أن تحصل عليها من المهرجان، متابعة: “رغم سعادتي الكبيرة بمشاركة فيلمي بالمسابقة الرسمية لمهرجان ادفا المتخصص في السينما التسجيلية، نوفمبر الجاري، إلا أن سعادتي كبيرة جدا بالمشاركة في مسابقة مهرجان القاهرة، لأنني شخصيا مهتمة بشكل أساسي أن يشاهد الفيلم جمهور بلدي، كما أن مهرجان القاهرة سيصنع للفيلم الانطلاقة التي يستحقها”.

وأشارت إلى أن التجربة اعتمدت على أرشيف كبير للعائلة يمتد لحوالي 100 سنة، من صور وفيديوهات وتسجيلات مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوسف شاهين، وتسجيلات أخرى للمخرج يوسف شاهين مع والدته سجلها بنفسه، كما أن أحداثه تتنقل بين المدن التي ارتبطت بها العائلة وهي: الإسكندرية والقاهرة وصولا لباريس ولندن وهافانا.