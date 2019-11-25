شاهدوا.. كيف علق حسن حسني على شائعة وفاته!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - رد الممثل المصري ​حسن حسني​ على الشائعات التي انتشرت وتحدثت عن وفاته، حيث اشار الى انه مستاء من تداول هذه الشائعة، معتبراً أنها المرة السادسة التي تُطلق فيها هذه الشائعة، وقال: “اللي بيعمل كده وبيقلق أسرتي عليا بيستفيد إيه؟”.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث المساء” الذي يعرض على ​قناة mbc مصر​: “ولادي ذهبوا إلى منزلي الساعة 1 ونص بالليل بعد ما سمعوا إشاعة وفاتي كانوا قلقانين جدا ومرضيوش يمشوا من عندي.. لكل أجل كتاب وأنا أجلي لسه ما جاش هما عمالين يموتوني كل شويه ليه وبيستفادوا إيه؟”.