شاهدوا.. كيف علق حسن حسني على شائعة وفاته!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - رد الممثل المصري حسن حسني على الشائعات التي انتشرت وتحدثت عن وفاته، حيث اشار الى انه مستاء من تداول هذه الشائعة، معتبراً أنها المرة السادسة التي تُطلق فيها هذه الشائعة، وقال: “اللي بيعمل كده وبيقلق أسرتي عليا بيستفيد إيه؟”.
وقال حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث المساء” الذي يعرض على قناة mbc مصر: “ولادي ذهبوا إلى منزلي الساعة 1 ونص بالليل بعد ما سمعوا إشاعة وفاتي كانوا قلقانين جدا ومرضيوش يمشوا من عندي.. لكل أجل كتاب وأنا أجلي لسه ما جاش هما عمالين يموتوني كل شويه ليه وبيستفادوا إيه؟”.
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