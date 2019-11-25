نانسي عجرم تردّ على إشادة أحلام بإحساسها

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - ردت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ على الفنانة الإماراتية ​أحلام​ التي أشادت بإحساسها وذلك في تعليقها على أداء إحدى المشتركات بالأمس ضمن حلقة برنامج “ذا فويس”.



وأعادت عجرم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشر فيديو تداوله عدد كبير من المتابعين، والذي تظهر فيه أحلام وهي على كرسي التحكيم وتقول للمشتركة :”نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها”.

وبدورها علّقت الفنانة نانسي عجرم على الفيديو بالقول:”حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك”.