كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الفنانة الإماراتية أحلام التي أشادت بإحساسها وذلك في تعليقها على أداء إحدى المشتركات بالأمس ضمن حلقة برنامج “ذا فويس”.
وأعادت عجرم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشر فيديو تداوله عدد كبير من المتابعين، والذي تظهر فيه أحلام وهي على كرسي التحكيم وتقول للمشتركة :”نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها”.
وبدورها علّقت الفنانة نانسي عجرم على الفيديو بالقول:”حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك”.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تردّ على إشادة أحلام بإحساسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.