كارن البستاني تفوز بجائزة أفضل قياديّة في الشرق الأوسط

خلال “مؤتمر وجوائز قياديات العالم- World Women Leadership Congress & Awards” الذي أقيم في فندق الـ”Address” في دبي، مُنحت المنظمة العالمية “CMO Global” الكاتبة والإعلامية وصاحبة برنامج “أسماء من التاريخ” وسيدة الأعمال كارن البستاني “جائزة أفضل قياديّة في الشرق الأوسط- Middle East Woman Leader Award” من بين أفضل 6 قياديّات في الشرق الأوسط لعام 2019.

استضاف هذا الحدث الكبير ممثلين حكوميين رفيعي المستوى في دبي وكبار المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال من منطقة الشرق الأوسط. كانت البستاني مسرورة وفخورة لتلقي هذه الجائزة الكبرى المميزة التي قدمتها لها الدكتور تاريتا شانكر رئيسة ” Indira Group of Institutes” والشيخة حكمت القيطوب مدير العمليات في ” Arab Fashion Council ” والدكتور ر.ل. بهاتيا مؤسس ” World CSR Day ” و” World Sustainability ” والدكتور علوك بانديت المدير التنفيذي لـ”CMO Global Asia”.

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كما ألقت البساني كلمة سلطت فيها الضوء على تمكين المرأة، والدعم الحيوي الذي يجب أن تقدمه لبعضهن البعض؛ إضافةً إلى دور التعليم ودور القيادة، فضلاً عن أهمية العطاء والمشاركة، كما قالت “العطاء هو العيش”. وأضافت: “بغض النظر عن مدى ارتقاء الشخص أكان من ناحية النجاح أو الثروة أو الشهرة، سيبقى غير راضٍ إذا لم يمدّ يدّ العون ويدعم الآخرين ويتطوع لقضايا إنسانية”.

خلال حفل التكريم، تمّ منح خمس جوائز لقياديّات أخريات في الشرق الأوسط من بينها الشيخة شفاء الناخي مديرة خدمات الدعم السريري في هيئة الصحة بدبي. كما حصل السيد عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “DU” على جائزة أفضل قيادي في الشرق الأوسط.