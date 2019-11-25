هاني رمزي يحصل على حكم ضد ابنة السيد البدوي لتحريرها شيكات بدون رصيد له

القاهرة - لايف ستايل
قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس ابنة رجل الأعمال السيد البدوى بالسجن 12 عاما.
وصدر الحكم بعد اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح الممثل هاني رمزي، وصدرت 4 أحكام قضائية، ضد منى السيد البدوي، ابنة السيد البدوي، لتحريرها شيكات بدون رصيد، تتعلق ببرنامج "رامي هز الجبل"، الذي أذيع على قناة الحياة.
وكان أشرف عبد العزيز محامي هاني رمزي، حرر محضرا في الشرطة، ضد منى السيد بدوي، واستطاع الحصول لموكله على 4 أحكام، ضدها، بإجمالي حبس 12 عامًا، عن مستحقات مالية لصالح رمزي.
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