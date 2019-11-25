تايلور سويفت تتفوّق على مايكل جاكسون بجوائز الموسيقى الأميركية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حققت النجمة تايلور سويفت رقماً قياسياً جديداً بحصولها على ستة جوائز بحفل جوائز الموسيقى الأميركية لتتفوق بذلك على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز. حيث نالت أهم جائزة كـ"أفضل فنان في العام"، إلى جانب أربع جوائز أخرى. كما فازت بجائزة (فنان العقد) الفخرية لترفع مجموع جوائز الموسيقى التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة وتتفوق على جاكسون الذي حصد 24 جائزة.

ولقد أدت سويفت بعض أغنياتها على مسرح الحفل الذي أُقيمَ في لوس انجليس وخاطبت الجمهور: "كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها معكم أيها الأحباء. أيها المعجبون على مرّ السنين“.





