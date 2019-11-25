شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى أول المنضمين لمسلسل ياسمين صبرى "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد مجدى لمسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى، الذى تنافس به بموسم دراما رمضان المقبل ليجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج مرقس عادل، معالجة درامية محمد سيد بشير، تأليف جمال هاشم.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت أخر أعمال أحمد مجدى مسلسل "بالحجم العائلى" للنجم يحيى الفخرانى والذى عرض فى دراما رمضان العام الماضى، وشارك فى بطولته النجمة ميرفت أمين، ويسرا اللوزى وندا موسى وأخرون من النجوم للمخرجه هالة خليلوتأليف محمد رجاء.