شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حسن بلبل يسخر من محمد على: هنعمل بلانة الشعب يمشى عليها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان حسن بلبل من أسلوب المقاول الهارب محمد على الذى اتبعه لإثارة الفتن داخل المجتمع المصرى، حيث ركز على مدى جهل المقاول المبتور، وتناوله لموضوع القصور الرئاسية وإدارته للبلاد.

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