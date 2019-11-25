شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: "أغنياتى جزء من حكايتى ولم تنته الحكاية بعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة أصالة، عن سعادتها و حبها الشديد عند الوقوف على المسرح و الغناء لجمهورها، لافته أن الموسيقى رفيقه دربها.

ونشرت أصالة، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها وهى تحمل الميكروفون، و كتبت عليها قائلة: "هنا أحيا أشعر بوجودي ، بأهمية ما أملك يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتّى الهموم تحنو علي يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته".

وتابعت، " وتتفتّح في حنجرتي وروداً أراها ، وتتراقص الدّنيا ألماً وزهواً ، نظرات مكسورة حزينة حولي ، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة ، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب ، ولاهمّ يقتل إنّ كانت الأغنية تروي تفاصيله ، أغنياتي جزء منّ حكايتي ، ولمّ تنته الحكاية بعد".