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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: هشام فتحى هو بطل حفل افتتاح القاهرة السينمائي لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر
وعبرالصاوى أيضا عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التى جاءته من أصدقائه الفنانيين وجمهوره بعد مشاركته المتميزة فى افتتاح المهرجان
المخرج هشام فتحى هو صاحب ترشيح النجمين خالد الصاوي وأحمد داود والنجمة دينا الشربيني لتقديم حفل افتتاح المهرجان وهوأيضا صاحب اختيار الاسكيتش الذي قدمه النجم خالد الصاوي خلال الحفل
حيث قال المخرج هشام فتحى فى السابق أن الفنان خالد الصاوى هو وحش مسرح وإن كل ما قاله الصاوي فى الاسكيتش يحدث في الحقيقة بين المنتجين والممثلين لذلك قابله الفنانين بموجة من الضحك وهو بالطبيعة يحدث في كل دول العالم.
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