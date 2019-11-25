حصاد 2019: نجمات انفصلن عن أزواجهن هذا العام

عام الانفصالات والخلع كان عنوان هذا العام لبعض نجمات العالم العربي اللاتي أعلن انفصالهن عن أزواجهن بكل صراحة للجمهور من خلال حساباتهن على مواقع التواصل، وأخريات فضلن التكتم على الأمر لشهور.

في حصاد 2019 العام اليك انفصال أبرز النجمات العرب :

تعد الفنانة نادين نسيب نجيم آخر نجمة على الساحة الفنية أعلنت طلاقها، وذلك من خلال نشرها منشوراً على حسابها على تويتر تعلن فيه انفصالهما منذ فترة، ولكن الاحترام باق بينهما.

كما أعلنت الفنانة هنا شيحة في 2019 عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد 9 شهور فقط من الزواج، لتخرج عن صمتها وتأكد خبر الانفصال مشيرة إلى أن السبب يعود لإختلاف في وجهات النظر، ولكن الصداقة مازالت تجمع بينهما.

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ومن أكثر حالات الانفصال غرابة، هي التي مرت بها الفنانة السورية رنا الأبيض، التي فوجئت بخطوبة زوجها من امرأة أخرى، فحرصت على المباركة له علناً، ثم بدأت في اتخاذ اجراءات الطلاق بعد ما بدر منه.

كذلك اسدل الستار على زواج الفنانة امارات رزق والفنان حسام جنيد، وذلك مع إعلانها خبر طلاقهما وتأكيدها أن بينهما عشرة ولا ترغب في أن تطرح عليها أية أسئلة تخص أسباب الانفصال.

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