ماجد المهندس يبيع منزله ويسكن في الإيجار! فما القصة؟

أعلن الفنان السعودي ماجد المهندس لجمهوره ومحبيه في كل أنحاء الدول العربية والأوروبية، أنه قام ببيع منزله خلال الفترة الماضية من أجل تكاليف افتتاح قناة وناسة، وأكد أنه سكن بالإيجار في أحد المنازل.

وأشار إلى أنه عمل مع الشيخ وليد الإبراهيم على خروج القناة للنور، واتفقا أن يطلقا عليها اسم «وناسة»، وكان افتتاح القناة مكلفاً للغاية؛ مما تسبب في مروره بأزمة مالية.

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يشار إلى أن الفنان ماجد المهندس، قد بيع العود الخاص به، والذي يطلق عليه «عود السندباد»، في مزاد علني أقيم على مسرح فنان العرب محمد عبده بمنطقة البوليفارد شمال الرياض، وتم بيع العود بـ600 ألف ريال سعودي، ستعود إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك حسب ما أكد منظمو المزاد الذي أقيم على هامش حفل راشد الماجد، والذي حضره ما يقرب من 20 ألف شخص.

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ويعتبر عود السندباد كما يطلق عليه، صديقاً ورفيقاً ماجد المهندس منذ سنوات طويلة، وشاركه نجاحات كبيرة؛ حيث قدم به ما يقرب من 800 أغنية، وكان هدية من الملحن الراحل صالح الشهري، الذي أهداه له منذ ما يقرب من 30 عاماً.

ولم يعلن منظمو المزاد عن الشخص الذي قام بشراء العود؛ حيث بدأ المزاد بـ50 ألف ريال إلى أن وصل لـ600 ألف ريال.

وأحيا ماجد المهندس حفله الغنائي وسط الآلاف من جمهوره ومحبيه، الذين رددوا معه عدداً كبيراً من أغانيه المميزة.

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يذكر أن ماجد المهندس عراقي الجنسية وحصل على الجنسية السعودية منذ عدة سنوات وأثار الامر جدلا كبير وقتها في وسائل الإعلام.