صورة نادرة لمحمد رمضان ومحمد الشرنوبي في طفولتهما

صورة نادرة لرمضان والشرنوبي من 10 سنوات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان محمد رمضان والفنان محمد الشرنوبي، يعود عمرها إلى أكثر من 10 سنوات؛ حيث التقطت لهما هذه الصورة في بداية مشوارهما الفني عندما كانا يشاركان في أحد الأعمال الدرامية.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان يحيي اليوم حفلاً غنائياً ضخماً بموسم الرياض الفني الذي يقام بالمملكة العربية السعودية، وسيعود بعدها إلى القاهرة للبدء في التحضير لمسلسله الجديد «البرنس»، الذي سيشارك في بطولته بجانب الفنانين أحمد زاهر وغادة عادل وإدوارد. وسيقوم بتأليفه وإخراجه محمد سامي، الذي سبق وتعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل «الأسطورة»، الذي كان سبباً كبيراً في شهرة محمد رمضان بالوطن العربي، والذي حققوا من خلاله نجاحاً كبيراً.

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الشرنوبي شارك مؤخراً في مهرجان الموسيقي العربية

أما الفنان محمد الشرنوبي فقد أحيا خلال الفترة الماضية حفلاً غنائياً كبيراً بمهرجان الموسيقى العربية، والذي تعرض بسببه لأزمة كبيرة مع منتجته سارة الطباخ التي تقدمت قبل الحفل بمذكرة تطالبهم فيها بإلغاء حفله الغنائي؛ لأنه ملتزم معها بتعاقد ولكنهم لم يستطيعوا إيقاف الحفل، وأبلغت نقابة المهن الموسيقية محمد الشرنوبي بعدم إحياء أي حفلات خلال الفترة المقبلة إلا بعد العودة للشركة المنتجة له.

وكان آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي فيلم «الممر»، الذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته أحمد عز وأحمد فلوكس وأحمد رزق.