بالصور.. طليقة ماجد المصري تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

احتفلت الفنانة منى إش إش بعيد ميلادها بالمراكب النيلية الشهيرة بمنطقة الزمالك. وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على الحضور لمشاركتها تلك المناسبة السعيدة، ومن بينهم المنتج صفوت غطاس، والفنان سمير صبري، ورجل الأعمال السفير عمرو جمعة، والدكتور محمد الماوي، والجواهرجي الشهير عريان فهيم، وسيدة الأعمال أمينة منيب شقيقة الراحل عامر منيب، والفنانة سهير رجب، والفنانة عبير الشاعر، والدكتورة رباب بيومي، والإعلامية شذى شعبان وزوجها رجل الأعمال زكريا العشي، والدكتور محمود حلمي، ورجل الأعمال محمد سلامة، واللواء أشرف زهران وحرمه، وغيرهم. اقرئي ايضا : سمية الألفي تكشف قصة الحب التي جمعت ليلى علوي بفاروق الفيشاوي «فيديو» Advertisements شارك الحضور «إش إش» في تقطيع كعكة عيد ميلادها، وسط فقرات فنية متنوعة حتى صباح اليوم. يذكر أن منى إش إش، هي ابنة الموسيقار الشهير حسن أشاش وطليقة الفنان ماجد المصري، الذي انفصل عنها منذ عدة سنوات، وتزوج من سيدة أخرى من خارج الوسط الفني.

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