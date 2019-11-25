بالفيديو: عفاف شعيب تكشف تفاصيل زواجها من والد المخرج طارق العريان وسبب الانفصال

تحدثت الفنانة عفاف شعيب لأول مرة عن طلاقها من والد المخرج طارق العريان؛ مؤكدة أن الغيرة هي السبب الأول والأخير في الطلاق.
وقالت عفاف شعيب، خلال لقائها فى برنامج «تحيا الستات» للإعلامية رغدة شلهوب، إن الغيرة القاتلة كانت سبباً فى الطلاق من زوجها السابق ووالد طارق العريان، وأنه كان يغار من نجاحاتها المستمرة في عالم التمثيل.
وأضافت عفاف شعيب أنها لم تستطع تحمل كل هذه الغيرة، وهو ما دفعها لطلب الطلاق منه.
وكشفت الفنانة عفاف شعيب، سبب رفضها المشاركة في مسلسل «رأفت الهجان»؛ قائلة: «تعرضت لضغوط للموافقة على تقديم دور شقيقة رأفت الهجان لصغر الدور».
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