والدة رشدي أباظة: "أخبرته أنه لن يعيش سوى ٣ أشهر"

أجرت السيدة تريزا لويجي بورجو نجينو، أو كما كان يطلق عليها ليلى أباظة والدة الفنان الراحل رشدي أباظة حواراً مع مجلة الموعد اللبنانية في عام 1980، وكشفت والدة الفنان الراحل عن عدد كبير من أسرار حياته الشخصية، والتي كان أهمها التقارير الطبية التي أصدرها الأطباء المعالجون له بالعاصمة البريطانية لندن، والتي أكدوا من خلالها أنه لن يعيش أكثر من 3 أشهر فقط؛ لأن مرض السرطان بدأ في افتراس جسده.

والدة رشدي أباظة سربت له معلومات عن حالته الصحية حتى لا يتفاجأ

وقالت في حوارها إنها مررت هذه التقارير الطبية من أسفل باب غرفته عن عمد؛ ليعرف حقيقة مرضة وما يعاني منه.

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وأوضحت أن أصدقاء نجلها هم السبب في كل ما حدث له، وأي خلاف نشب بينهما، وقد نجحوا في إبعاده عنها، وأنهم خططوا لذلك عندما كان يتلقى العلاج بلندن حيث كان يرافق هؤلاء الأصدقاء رشدي في رحلته المرضية، وأقنعوه بأن العرافين بدولة اليونان يستطيعون أن يحددوا حالته الصحية، ووافقهم على الفور بعد أن علم بوجود بعضهم في لندن.

وبحسب والدة أبظة، بالرغم من أن المستشفى يمنع هؤلاء الدجالين من التواجد بالمستشفى، إلا أن أصدقاءه المصريين أحضروهم وأخبروا المسئولين بأنهم أصدقاء رشدي، وعندما دخلوا للغرفة طلبوا منها الخروج، وتعجبت من هذا الطلب الغريب، ولم يخبرها أي من المتواجدين سبب تواجد هؤلاء الأشخاص، وأوضحت: "شعرت بقلب الأم بأن هناك أمراً ما، وبدأت تعامل الجميع يتغير معي إلى أن علمت أن هؤلاء الدجالين أكدوا لرشدي أنني السبب في مرضه وأنني أطمع في ميراثه، وأن الأمر الغريب أن رشدي صدق حديثهم".