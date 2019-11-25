ماذا قالت صابرين عن الحجاب قبل خلعه؟

صابرين تفاجئ الجمهور بخلع الحجاب

تداول رواد المواقع عدداً من المقاطع المصورة للفنانة صابرين، من خلال لقاءاتها الفنية التي أجرتها طوال السنوات الماضية، وكان تركيز هذه المقاطع على حديثها عن الحجاب، وذلك بعد أن فاجأت صابرين محبيها أمس بخلع الحجاب، والظهور بقصة شعر جديدة؛ مما عرضها لانتقادات عنيفة من قِبل الكثيرين الذين رفضوا خلعها للحجاب.

صابرين تتحدث عن سبب ارتداء الحجاب

وتحدثت صابرين خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، وقالت إن سبب ارتدائها الحجاب، كان بسبب إحدى الرؤى والأحلام التي رأتها في منامها قبل تصوير مسلسل أم كلثوم، وبعد الضجة الكبيرة التي حققتها من خلال مسلسل أم كلثوم، كان ما يشغل بالها هو رضا والديها وأن راحتها ستكون في اللجوء إلى الله، وقررت ارتداء الحجاب.

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وقالت في أحد اللقاءات أيضاً، إن كل شخص له مطلق الحرية في ارتداء الحجاب أو خلعه أو الصلاة أو غيرها الكثير من العبادات، وأكدت أن الأشخاص الذين ينشغلون بهذه الأشياء، مجرد أشخاص يملأ الفراغ أوقاتهم ليس أكثر.

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وتحدثت صابرين أيضاً في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، أنها لم تكن محجبة، ولكنها كانت محتشمة ليس أكثر، وكانت ترتدي الباروكة في الكثير من الأوقات كأنها بديلة للحجاب، وقد تعرضت للكثير من الانتقادات بعد ظهورها في مسلسل شيخ العرب همام، بسبب ارتداء الباروكة، ولكنها ستظل محتشمة بعيداً عن الحجاب.

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