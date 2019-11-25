في عيد ميلادها... تعرفوا على عدد زيجات ميرفت أمين

تحتفل الفنانة ميرفت أمين اليوم بعيد ميلادها الـ71؛ فهي من مواليد 24 نوفمبر عام 1948، وولدت من أب مصري وأم أسكتلندية، ودرست بكلية الآداب جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية، وكان أول ظهور لها مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والمخرج حسين كمال في فيلم أبي فوق الشجرة.

تزوجت ميرفت أمين 6 مرات، كانت الأولى من موفق بهجت، وبعدها الموسيقار عمر خورشيد، وبعدها من الفنان حسين فهي، الذي استمرت معه ما يقرب من 12 عاماً، وأنجبت منه ابنتها منة، وبعد ذلك تزوجت من حسين القلا، وزوجها الأخير كان مصطفى البليدي.

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قدمت للسينما مجموعة كبيرة من الأعمال المميزة، من بينها حافية على جسر الذهب، زوجة رجل مهم، السكرية، البحث عن فضيحة، الحفيد، مرجان أحمد مرجان، وسواق الأوتوبيس، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية التي مازالت عالقة في أذهان الكثيرين حتى الآن.

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أما أعمالها الدرامية؛ فلم تتخط الـ30 عملاً درامياً، من أهمها: قيد عائلي، ولا تطفئ الشمس، وبالحجم العائلي، وأحزان مريم، ومدرسة الأحلام، والرجل الآخر، ويحيا العدل.

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وبالرغم من ظهورها في جيل كبار نجوم المسرح المصري، إلا أن أعمالها المسرحية قليلة للغاية؛ فلم يذكر لها محبوها إلا مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم، والتي قدمتها أثناء فترة الدراسة، ومسرحية مطار الحب مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، والتي قررت بعدها أن تتجه للسينما، التي قدمت بها ما يزيد عن 100 فيلم.