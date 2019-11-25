ترحيل الفنان وائل جسار إلى بلده لبنان.. تعرفوا على التفاصيل

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية عقب انتشار عدد من الأخبار تفيد برفض السلطات المكسيكية دخول المطرب اللبناني وائل جسار إلى بلادهم وترحيله إلى لبنان مرة أخرى، وكان بصحبة مدير أعماله يوسف حرب في مطار كنكون بالمكسيك.

وحرص الفنان وائل جسار على كشف حقيقة ما تردد بنفسه وخرج بمقطع مصور له عبر حسابه الرسمي على إنستقرام، وقال إنه عاد إلى بلاده سالماً، وأن ما تردد حول منعه من دخول المكسيك بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول، على عدد من المواقع الإلكترونية عارٍ تماماً من الصحة، وشائعات سخيفة كعادة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه يمتلك التأشيرة التي تصرح له بدخول المكسيك، وأنه لا يعلم حتى الآن ما السبب فيما حدث، موضحاً أنه يمتلك «فيزا تشنجن»، والتي بموجبها يحق له أن يدخل المكسيك، وهذا كان السبب في سفره من الأساس، ولكن هناك علامة استفهام لا يعلمها أحد، ولا حتى متعهد الحفلات، ولم تصرح له سلطات المكسيك بسبب منع دخوله.

وأوضح أن أي شخص يمتلك فيزا تشنجن يقرر أن يذهب للمكسيك من فرنسا، وكان بالتأشيرة أي خطأ فلن تسمح له السلطات الفرنسية بالسفر من الأساس، وأكد أن موقفه القانوني صحيح مئة بالمئة.

جدير بالذكر أن الفنان وائل جسار شارك في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيمت دورته خلال الأيام المقبلة بمصر، وقدم خلاله حفلاً غنائياً كبيراً بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



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