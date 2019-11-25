أول تعليق لمحمد هنيدي بعد إجرائه عملية جراحية استمرت 5 ساعات

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره ومحبيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة، ظهر من خلالها وهو يرتدي قميص عمليات جراحية، وبيده موصل المحاليل الدوائية، وحرص من خلال تعليقه على أن يطمئن جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية.

حيث علق هنيدي على الصورة وقال: «الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قومنا بالسلامة»، وتفاعل الكثيرون من زملاء محمد هنيدي بالوسط الفني مع صورته، وتمنوا له إتمام شفائه على خير.

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وأثيرت بعد هذه الصورة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تساؤل الكثيرين من محبي هنيدي عن طبيعة العملية التي أجراها، وربط الكثيرون بأن آخر ظهور للفنان محمد هنيدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان مع الجراح العالمي مجدي يعقوب في عيد ميلاده، وحرص هنيدي على تهنئته، وردد البعض أن هنيدي قد أجرى عملية بالقلب، ولكن حتى الآن لم يكشف محمد هنيدي أو أيّ المقربين منه طبيعة العملية التي أجراها.

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وتعاقد محمد هنيدي مؤخراً مع المنتج أحمد عبدالباسط، على فيلم أب للإيجار، من تأليف نادر صلاح الدين، ومن المقرر أن يبدأ هنيدي تصويره في مطلع العام المقبل، بعد أن يتم الاستقرار على مخرج العمل وباقي أبطاله وأماكن التصوير.

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وكان آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية، فيلم عنتر ابن ابن ابن شداد، والذي لم يحقق النجاح المتوقع له.