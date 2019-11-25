انتقادات بالجملة لمي العيدان بعد إهانتها لالهام شاهين

هاجم جمهور الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد أن هاجمت النجمة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام».

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، صورة لإلهام شاهين من المهرجان، وكتبت عليها منتقدة: «إلهام شاهين ما تبين تحترمين جسمك المربرب، احترمي عمرك ٥٧ سنة، ترى مش باقي كتير».

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وأضافت مي العيدان، في معرض هجومها على إلهام شاهين: «ترى اللي قال لك سكسي كان بيضحك عليك، بالعكس الصورة تثير الشفقة بليز لا تستمري، احتشمي».

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وتعرضت مي للعديد من الانتقادات من الجمهور بسبب طريقة النقد التي وجهتها للنجمة إلهام شاهين؛ معبرين عن استيائهم في التعليقات.

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وجاءت التعليقات: «عيب كدا دي فنانة كبيرة»، و«كل شخص حر في حياته»، و«عيب كدا ممكن النقد بس بشكل تاني».

