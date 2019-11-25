ماذا قال حمو بيكا لريهام سعيد بعد أن أعلنت دعمها له في قضيته مع هاني شاكر؟

وجه حمو بيكا رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد، بعد أن أعلنت عن دعمها له، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وقال حمو بيكا: «شكر خاص للإعلامية المتألقة ريهام سعيد على دعمها ليا، ومش بشكرها كإعلامية بالعكس أنا بتقدم لها بالشكر على إنها مصرية بتدعم ابن بلدها المصري».

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وأضاف حمو بيكا: «وأطالب جميع المسئولين بالنظر لي وأنا تحت أمر أي طلب لمصر بلدي، وبتوجه أيضاً بالشكر لكل الدول التي قمت بزيارتها ودعوتهم لي وأنا أيضاً أرفع علم بلدي في أي دولة ودول إخوتنا الأشقاء».

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ودافعت الإعلامية ريهام سعيد عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد منعه من جانب نقابة المهن الموسيقية.

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ونشرت ريهام سعيد مقطع فيديو لحمو بيكا في حفله الأخير، معلقة: «موقف نقابة الموسيقيين عجيب، أكيد صوته أحسن من محمد رمضان».

