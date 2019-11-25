بالفيديو: سمية الألفي تكشف قصة الحب التي جمعت ليلى علوي بفاروق الفيشاوي

كشفت الفنانة سمية الألفي عن قصة حب في حياة طليقها الراحل فاروق الفيشاوي من النجمة ليلى علوي

وقالت سمية الألفي إنه رغم قصة الحب التي جمعت فاورق الفيشاوي وليلى علوي فإن علاقتها بليلى علوي لم تتأثر أبداً، مضيفة: «لم أكره أي واحدة من النساء اللواتي جمعت فاروق الفيشاوي بهن علاقات عاطفية».

وأضافت سمية الألفي خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» على قناة «النهار»، أنها تحدثت مع ليلى علوي، أثناء تصويرهما فيلم «الموظفون في الأرض» بعد انتهاء علاقتهما بالفعل.

وقالت سمية الألفي: «كنا في بريك ومريحين أنا وهي على السرير جنب بعض، قالت لي على فكرة أنا بعد ما عرفتك كويس وقربت منك، وقربت من فاروق وعرفته كويس يتعملك تمثال في ميدان التحرير، قولتلها: ليه يا ليلى ده فاروق لذيذ؟ قالت: آه هو لذيذ بس متعب.. قلت لها آه.. وقالت: شقي قولتلها آه.. قالتلي انتي كنتي مستحملة ده إزاي».

واختتمت سمية الألفي تصريحاتها قائلة: «ليلى علوي لما جت المسجد في جنازته، جات حضنتني وعزتني. وقتها طلعت مني كلمة غريبة أوي معرفش إزاي.. قولتلها حبيبنا راح.. وأغرقنا في البكاء».



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