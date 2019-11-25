سمية الألفي تبكي فاروق الفيشاوي على الهواء: "تايهة من بعده"

بدت الممثلة المصرية سمية الألفي متأثرة بوفاة زوجها السابق الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في أول لقاء تلفزيوني تجريه بعد انقطاع دام سنوات طويلة، معبرة عن حزنها الشديد والعزلة التي تعيشها منذ وفاته.

وقالت الممثلة القديرة معقبة على طلب الإعلامي المصري عمرو الليثي عودتها إلى التمثيل مرة أخرى، إنها لا تملك الجرأة على فعل ذلك، مستطردة: "أنا من غير فاروق تايهة في الدنيا".



وبكت الألفي (66 عاما)، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مساء السبت: "كان ممكن ماشفهوش فاروق بالـ6 شهور. مش مهم بس موجود"، مشيرة إلى أنها تسكن منزله منذ وفاته.





توفي الفنان القدير فاروق الفيشاوي، الذي كان يعاني من مرض السرطان، 25 يوليو/تموز 2019 عن عمر ناهز 67 عاما، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة كبدية.

وعلقت سمية الألفي على طلب الإعلامي عودتها للتمثيل قائلة: "لو قلت الكلام ده قبل ما فاروق يمشي احتمال أسمع كلامك"، ووعدته بالتفكير الجدي في الأمر.

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وتحدثت عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحل، وقالت إن الفيشاوي كان في أيامه الأخيرة يعاني من الإجهاد والتعب، لكنه كان يقاوم المرض وينكر وجوده رافضا الذهاب إلى المستشفى.

وأوضحت أن الفيشاوي ذهب إلى المستشفى بعد إلحاح صديقه الفنان كمال أبو رية، وارتدى ملابس في كامل الأناقة ظنا منه أنه سيعود سريعا إلى المنزل، لكن الأطباء طلبوا بقاءه في المستشفى.

وقالت إن الراحل استيقظ من الغيبوبة في اللحظات الأخيرة في حياته، وسألها عن الأكل الذي تتناوله، ثم طلب منها أن يتناول معها خبزا وجبنا، وعقب ذلك غاب مجددا عن الوعي ثم استيقظ وسأل عن ابنه عمر وأغمض عينيه وتوفي.





خلال اللقاء التلفزيوني تحدثت سمية عن انفصالها عن الفيشاوي، وكشفت عن أنها كانت تعاند قلبها بقرار الطلاق منه، معتقدة أنه الأفضل لهما كون نمط حياتهما مختلفا، لكنها اكتشفت أنه كان يجب عليها أن توفق بين طباعهما وألا تنسحب من العلاقة.

وتزوجت الألفي من الفنان الكبير فاروق الفيشاوي فبراير 1979 بعد قصة حب كبيرة جمعتهما، ورُزقا بطفليهما أحمد وعمر، وبعد 16 عاما من الحياة الزوجية انفصل الثنائي عام 1992، لكن علاقة الصداقة ظلت تجمعهما.



