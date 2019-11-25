فايز السعيد في سلسلة حفلات في العيد الوطني الإماراتي

Nov 25, 2019
يستعد الفنان وسفير الألحان فايز السعيد لاحياء سلسلة من الحفلات بمناسبة العيد الوطني الإماراتي48 والذي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام.
وضرب “السعيد” موعداً مع الجمهور بتاريخ 27 الجاري بحفلة فنية سيحييها على مسرح بلدية ابوظبي، ثم ينتقل الى إمارة “ام القيوين” لاحياء حفلة بتاريخ 29 الجاري ويختتم الجولة الفنية في الفجيرة بتاريخ 2 ديسمبر المقبل.
من جهة أخرى، انشغل سفير الالحان فايز السعيد في الأيام الماضية بتصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة “كارثة” بكاميرا المخرج بسام الترك الذي يجدد التعاون مع “السعيد” بعد سلسلة من الأعمال الناجحة بينهما.
تصوير الأغنية تم في استديوهات داخلية ضمن ستايل هادئ وهذا ما انعكس على فكرة الكليب، حيث ظهرت الأجواء رومانسية بإمتياز مترافقة مع الاضواء الخفيفة التي عكست أجواء درامية.
وتعتبر أغنية “كارثة”، المليئة بالعشق والحب وعدم الابتعاد عن الحبيب، من ضمن ميني ألبوم يعمل على تجهيزه فايز السعيد الذي يتضمن خمس اغنيات.
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