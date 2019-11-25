هل يخون جاستن تيمبرليك زوجته مع ممثلة؟

رصدت عدسات الكاميرات النجم جاستن تيمبرليك ممسكًا يد زميلته الممثلة أليشا واينرايت بوضع رومانسي وذلك أثناء تواجدهما على الشرفة في شارع “بوربون” في “نيو اورليانز” مساء الخميس الفائت، حيث يصوران فيلهما الجديد Palmer.

وكان لافتاً ان جاستن المتزوج من الممثلة جيسيكا بيال، لم يظهر مرتدياً خاتم الزواج ما عزز فرضية انفصال الثنائي عن بعضهما.

هل انفصل جاستن عن زوجته جيسيكا التي بدأ بمواعدتها في عام 2007 وتزوجا في عام 2012؟