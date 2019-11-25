كندة علوش: لهذا السّبب هند صبري "امرأة استثنائيّة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة السّوريّة كندة علوش إنّ الدروة الـ41 من مهرجان القاهرة السّينمائيّ الدوليّ رائعة منذ بدايتها، معربًة عن سعادتها بكلّ شيء في المهرجان فالتنظيم رائع وكذلك اختيار الضّيوف ولجان التحكيم بحسب وصفها.

وكشفت كندة علوش في لقاء خاصّ مع "فوشيا" عن سبب وصفها للفنانة التوسية هند صبري بالمرأة الاستثنائيّة لأنّها بالفعل استثنائيّة في كلّ شيء وهي أمّ رائعة وإنسانة رائعة وتستطيع أنْ تمثل المرأة أحسن تمثيل.

وأكّدت أنّها مهتمة بمشاهدة فيلم المخرجة الفلسطينة نجوى نجّار ومتحمسة لفيلم "بين الجنة والأرض".

وكانت كندة علوش قد تحدّثت لأوّل مرّة سبب غيابها عن السّاحة الفنيّة لقرابة عامين أو أكثر، نافية أنْ يكون زوجها الفنان عمرو يوسف وراء منعها من العودة للفنّ في الوقت الرّاهن، ومؤكّدة أنّ غيابها جاء بناء على قرار منها بعد الحمل وإنجابها لابنتها حياة.

وقالت "علوش" في لقاء تلفزيونيّ: "الناس الوحشة اللي بتقول دا قعدها وبطلها تنمثل، أحب أقولهم إن أول سنة جواز بتبقى صعبة، لذا قررت الابتعاد عن العمل في أول عام بعد جوازي، عشان كل وقتي يكون لزوجي وبيتي وطاقتي تبقى بشكل كامل مع البيت، وبعد الحمل والولادة غبت عشان كان لازم أبقى موجودة مع بنتي، الأمومة مقدسة بكل معنى الكلمة".

وأضافت كندة، أنّ العلاقة بينها وبين زوجها الفنان عمرو يوسف بدأت بصداقة واكتشاف العديد من الجوانب المشتركة بينهما في العمل والحياة.

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وعن حقيقة بيع فستانها؛ قالت الفنانة كندة علوش إنّه تمّ إحياء زفافين، الأوّل للأسرة في القاهرة، والآخر في أسوان للأصحاب، فمن الطبيعيّ أنّ أرتدي الفستان مرتين، لافتة إلى أنّ البعض انتقد فستانها وقالوا "ده فستان جدتها" والمواقع تناقلت إن كندة ترتدي فستان جدتها.

وأضافت علوش خلال حوارها إنّها عرضت الفستان للبيع والتبرّع بثمنه للأعمال الخيريّة، مشيرة إلى أنّها تعرّضت للنقد خلال ارتدائها للفستان في حفلي الزّفاف.

وأكّدت كندة: "البعض عرض علي أن أرسل الفستان إلى أي شخص ولكني رفضت لأنه من الممكن أن نستفيد من ثمنه في أعمال أفضل من خلال التبرع بثمنه في أحد المستشفيات".

جدير بالذّكر أنّ آخر أعمال كندة علوش الدراميّة، كان مسلسل "حجر جهنم" الذي قدّمت من خلاله دورًا مميزًا، وذلك بالمشاركة مع كلّ من الفنانة شيرين رضا، وأروى جودة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعيّ كوميديّ تشويقي.

وحقّق المسلسل نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه، ولاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور، وكانت هناك ردود فعل إيجابية من خلال السوشال ميديا، وآخر أعمالها السّينمائيّة كان فيلم "الأصليين" بجانب أنّها مثّلت مع زوجها الفنان عمرو يوسف أكثر من عمل، آخرها "ظرف أسود".