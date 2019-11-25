وزيرة الثقافة المصرية: مهرجان القاهرة عاد لقوته بسبب "المحتوى"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم إن الدولة تهتم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفة: "أتمنى أن نستعيد قوتنا ولا زال أمامنا الكثير كدولة في استعادتها على المستوى الثقافي".

وأشارت في تصريحات إعلامية إلى أن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، فاجأنا بالكثير من الاتفاقيات السينمائية الحديثة المهمة، وأنها سعيدة بعودة المهرجان لقوته من خلال "المحتوى" بدليل حضور الكثيرين للفعاليات.

وأكدت أن الاتفاقيات التي وقعها "حفظي" رئيس المهرجان تبشر بالكثير من التغيرات؛ لأنها تواكب ما يحدث في العالم.

وأشارت عبدالدايم إلى أن تكاتف وزراء الثقافة العرب لابد منه، موضحةً أن الوزراء سيجتمعون في تونس قريبًا لوضع أُطر جديدة في التعاون على مستوى الثقافة العربية.

وكانت وزيرةُ الثقافة إيناس عبدالدايم، قالت إنها تستطيع التوفيق بين عملها كوزيرة، ودورها في المنزل كمسؤولة عن أسرة، موضحةً أن الوزارة يكون لها الوقت الأكبر، ولكن أسرتها تتفهّم هذا الأمر جيدًا.

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وأضافت الدكتورة إيناس لـ"فوشيا"، على هامش افتتاح مهرجان المسرح العربي، بدورته الـ11، أن مصر أصبح فيها زهوٌ ثقافي كبير، وحالة مسرحية رائعة في القاهرة وأكثر من مكان، مبديةً سعادتها بالحضور الكبير.

وعن عدم تكريم الفنان المصري محمد صبحي في الحفل، قالت الوزيرة، إنّ هناك لجنة هي المسؤولة عن اختيار الأسماء التي يتم تكريمها، ولها معايير خاصة هذا العام تتعلّق بالعمر، مؤكدةً أنها لا تتدخّل في عمل هذه اللجنة من قريب أو بعيد.

وتابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم بأن محمد صبحي فنان عظيم، وقدّم العديد من الأعمال المسرحية التي أسعدت الجميع، وبالتأكيد سيكون له تواجدٌ على منصّة التكريم في السنوات المقبلة.

وتغيبت إيناس عبدالدايم عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لتواجدها في باريس، وكان قد حضر حفل الافتتاح عدد من الفنانين منهم يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشرى، ساندي، المخرجة إيناس الدغيدي، نسرين أمين، جيهان خليل، رانيا يوسف، الفنان سيد رجب، انتشال التميمي، أحمد داوود وزوجته، الإعلامي خيري رمضان، هنا شيحة، دينا، بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، لبلبة، ونادية الجندي.

وشهد الحفل تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري الكبير شريف عرفة، كما تسلّمت الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، كما اختيرت السينما المكسيكية كضيف شرف المهرجان لهذا العام.

يُذكر أن الدورة الـ 41 تشهد عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، بينها قرابة 35 فيلمًا تُعرض عالميًا للمرة الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيقام حفل الختام يوم الـ 29 من نوفمبر الجاري.