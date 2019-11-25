ما سرّ إطلالة إلهام شاهين السّوداء في القاهرة السّينمائيّ؟ الفنانة تجيب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أنّها ستبدأ تصوير فيلمها السّينمائيّ الجديد "حظر تجول" في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، بعدما تمّ تأجيل التصوير لما بعد انتهاء مهرجان القاهرة السّينمائيّ الدوليّ، والذي يقام في دورته الـ41.

وأوضحت إلهام شاهين في تصريحات إعلاميّة أنّ سيتمّ عرض الفيلم في إحدى المواسم السّينمائيّة لعام 2020، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، كاشفة أنّها لن تظهر في دراما رمضان 2020 حيث يستمرّ غيابها عن الدراما التلفزيونية.

وعن سرّ ارتدائها للون الأسود بشكل مستمرّ، قالت إلهام شاهين: "اتعودت عليه وهو لون فيه غموض وأنا توحدت مع اللون الأسود ولونت في فترة ولم أرتاح ولقيتني برجعله تاني".

وأعربت عن حزنها لرحيل الناقد المصريّ يوسف شريف زرق الله الذي يحمل المهرجان اسمه، واصفًة إيّاه بأنّه شخصية رائعة وناقد متميّز وموسوعة سينمائيّة استفادت منه كثيرًا من خلال الأفلام التي يحللها، باعتباره متواجدًا باستمرار في جميع مهرجانات العالم.

وأكّدت أنّها لا تتابع السوشال ميديا بشكل جيّد، موضّحًة أنّ الجمهور الذي يتنتقد إطلالات الفنانات على السوشال ميديا أمزجته مختلفة، وتابعت: "أنا بعمل قناعاتي وبس ولا ألتفت للآخرين".

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وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد حضرت مؤخرًا مهرجان الإسكندرية السّينمائيّ، وأكّدت أنّها سعيدة لوجودها في حفل الافتتاح وأنّها تحرص على حضور جميع المهرجانات؛ لأنّها في النهاية تمثل مصر، وتحتاج لدعم جميع الفنانين.

ووجّهت إلهام رسالة دعم وتهنئة لكلّ من الفنانة نبيلة عبيد، والفنان محمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، بمناسبة تكريمهم في المهرجان، مشيرةً إلى أنّهم تركوا بصمات عظيمة في السّينما المصرية، ويستحقون التكريم.

وتحدّثت إلهام عمّا تمرّ به السّينما المصريّة حاليًا، مؤكدةً أنّها تعيش طفرةً وحالة انتعاش كبيرة، والدليل على ذلك أنّ هناك أفلامًا حقّقت إيرادات خياليّة، وشهدت تألّقً الكثير من المخرجين الشّباب، الذين يعرفون ما يفضّله الجمهور.

كما حرصت إلهام شاهين على مشاركة صديقتيها النجمة كارول سماحة، والكاتبة كلوديا مرشليان، نجاح عملهما السّينمائيّ الجديد "بالصدفة"، مؤكّدة على عمق صداقتهما، مُعربة عن استعدادها للمشاركة في عمل من كتابة مرشليان، كونها تدرك أيّ شخصية تناسبها.

وعبّرت الممثّلة الهام شاهين عن رأيها بما يحدث في مصر، مؤكّدة تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصريّ، لافتة الى أنّ ما يحصل مجرّد حركات تافهة سوف تنتهي قريبًا.

يُذكر أنّ آخر ظهور للفنانة إلهام شاهين على مستوى السّينما كان من خلال فيلم "يوم للستات" وحقّق نجاحًا كبيرًا على مستوى المهرجانات الدولية.